Manieri e dimore aperti al pubblico, una giornata per scoprire i tesori storici

CULTURA - Scoprire il patrimonio culturale racchiuso nelle dimore storiche durante una giornata a loro dedicata.In provincia inoltreanche. La Giornata Nazionale Adsi permetterà ai visitatori di accedere gratuitamente alle dimore storiche aderenti in due fasce orarie:, visitando la cappella consacrata, l’antica cantina della villa, la limonaia, e infine la cantina con spiegazione del processo di vinificazione e assaggio di vini, accompagnato da focacce calde appena sfornate dal forno aziendale. Chi lo desidera può fare una passeggiata libera all’interno della Marchesa fino al lago aziendale di quasi 2 ettari in mezzo ai boschi. La visita è gratuita solo in occasione delle Giornate Nazionali. Possibilità di acquisto dei vini aziendali e dei prodotti di aziende agricole della zona, fornitori dell'agriturismo della Marchesa. Preferibile la prenotazione indicando mail, telefono e orario desiderato a info@tenutalamarchesa.it oppure 0143 743362, 335 7618507. È possibile il pernottamento nell’agriturismo dell’azienda la sera del 18 maggio con relativa cena, non è possibile il pranzo della domenica per eventi già prenotati.. Preferibile la prenotazione via email a info@castellodiborgoadorno.it. Il castello, sotto la denominazione "Casa Museo Clemen Parrocchetti" è inserito nel sistema Abbonamenti Musei del Piemonte e in tale veste è aperto al pubblico due week end al mese nei mesi estivi.. Prenotazione non necessaria. Degustazioni (3 euro) del vino dolcetto d.o.c.g. biodinamico prodotto dall’azienda di famiglia. Si raccomanda di parcheggiare in paese in quanto non è possibile lasciare la macchina direttamente al castello.Per avere maggiori informazioni, conoscere nel dettaglio le attività organizzate dalle singole dimore, gli orari delle visite guidate e i contatti per le prenotazioni: http://www.adsi.it/piemonte-2019