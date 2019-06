Passa il Giro d'Italia, "rattoppi" per 258 mila euro

PROVINCIA – “Rattoppi”che mercoledì 22 maggio saranno attraversate dal Giro d'Italia. Le zone interessate sono il tortonese e il novese, dove è previsto l'arrivo lungo la ex statale 35 bis dei Giovi, all'altezza dello stabilimento Novi Elah Dufour e davanti a villa Coppi.In questi giorni i lavori di asfaltatura sono in corso: “interveniamo nei tratti più ammalorati, per garantire la sicurezza dei corridori”, spiega il consigliere con delega ai lavori pubblici per la ProvinciaComplessivamente, vengono rifatti una decina di chilometri, non continuativi.L'ente si trova in fase di riequilibrio dei conti, una sorta di pre dissesto. Immediato quindi chiedersi se non si poteva evitare una spesa tale per consentire il passaggio di una corsa, per quanto prestigiosa. “La Provincia anticipa i fondi – spiega Gualco – in attesa dello sblocco delle risorse con il decreto 'sbloccantieri'.L'11 tappa delGiro d'Italia, la Carpi-Novi, entrerà nel territorio provinciale da. La corsa prosegue poi verso. Aattraversa via Mazzini per poi infilare via Raggio fino al traguardo., l'arrivo sarà invece a Castellania, paese natale di Fausto Coppi. Anche in questo caso la Provincia dovrà mettere mano al portafogli, spendendoMa, anche in questo caso, si tratta di interventi comunque necessari, assicura Gualco, a prescindere dalla corsa ciclistica.Intanto, gare sulle due ruote a parte, sono in programma interventi di rattoppo (i cosiddetti tappetini) per 328 mila euro per ogni reparto. Complessivamente, su tutta la rete stradale della provincia saranno spesi oltre 2 milioni di euro.(nella foto, immagine generica)