Stranovi, da 38 anni la solidarietà va a passo di corsa

NOVI LIGURE –L’Atletica Novese – che da anni cura la realizzazione dell’evento – ama pensare che si tratti di un vero happening podistico, una “non competitiva” per eccellenza, che riunisce atleti esperti e neofiti, giovani con tanta voglia di correre e famiglie intere per cui conta esserci.Il ritrovo è fissato in piazza XX Settembre alle 20.15 a Novi Ligure e il percorso si snoderà tra i vecchi palazzi del centro storico per un tragitto di 4,5 chilometri.. È inoltre prevista l’assegnazione di un premio ai gruppi con più di 50 iscritti in misura di un euro ogni partecipante per l’acquisto di materiale sportivo o didattico.(Insieme Ritroviamo Il Senso) che si occupa dell’assistenza ai malati oncologici. Una ragione in più per esserci! Per le iscrizioni è ancora possibile rivolgersi al negozio Novi Running di via Carducci 29 oppure direttamente al ritrovo di partenza tra le 17.30 e le 19.50 di stasera. Al momento dell’iscrizione si riceverà la t-shirt dedicata all’evento da indossare durante la manifestazione.