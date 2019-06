Fiere, mercatini e raduni d'auto: gli appuntamenti che sfidano la pioggia

Basaluzzo

Stazzano

Rigoroso

Pasturana

LIFE - Il Comune di, in collaborazione con la pro loco e il Distretto del Novese, organizza la 23ª fiera di San Bovo “Arti e mestieri”. Sabato 18 alle 18.00 inaugurazione e apertura stand, mercatini artigianali. Alle 18.30 premio all'imprenditore basaluzzese dell'anno, alle 19.00 apertura stand gastronomico e alle 21.00 concerto A-live. Domenica, oltre al tradizionale A Sbaròs An Cò (bancarelle di privati lungo viale dei Tigli), ci saranno alle 9.00 il torneo di tennis giovanile nella palestra comunale e l'unità oftalmica a cura della Soms nella piazza del mercato. Pranzo e poi messa e processione con la fanfara del gruppo Alpini Val Bormida. Alle 17.00 è in programma la partita di palla a tamburello, poi carosello della fanfara, rinfresco e cena.Auto, moto, vespe e trattori d'epoca saranno in esposizione adurante la fiera di maggio di domenica 19. Organizzata dalla pro loco del paese in collaborazione con il Comune, la manifestazione prenderà il via dalla mattina con le bancarelle di merci varie. Dalle 11.00 alle 19.00 a villa Gardella rimarrà aperto il museo civico di storia naturale (possibilità di visite guidate). Ci saranno anche lo stand del motoclub Boar's Nest di Stazzano, l'esposizione del Vespa Club Villaromagnano, autovetture e trattori d'epoca, battesimo della sella a cura del maneggio "Le Rondini",giochi gonfiabili, spettacoli e animazione by PazzAnimazione, balli latini con la scuola Bailaché, servizio bar, patatine e gelato. Nello stand gastronomico a villa Gardella, cuoche e volontari della pro loco proporranno il pranzo (dalle 12.00), l'aperitivo (alle 18.00) e la cena (alle 19.00). A seguire serata musicale e danzante con dj Mastromarino.Arquata e le sue frazioni, Grondona, Lemmi, Cerreto Ratti, Borghetto e Vignole saranno i paesi che visiteranno i partecipanti al 15º raduno di auto e moto d'epoca di. Il circolo Fratellanza organizza domenica 19 con giro turistico, pranzo a Rigoroso e alle 16.00 premiazione. «Vi aspettiamo per gustare la nostra gastronomia locale e percorrere le nostre suggestive colline», fanno sapere dal circolo.Il circolo Legambiente Val Lemme aderisce alla campagna nazionale Voler bene all'Italia, che ogni anno festeggia i piccoli comuni promuovendo le iniziative che offrono spazio alle generazioni più giovani per creare opportunità nuove di vivere e restare nei piccoli comuni dove paesaggi di qualità e buon vivere, comunità coese e bellezza dei luoghi ne fanno luoghi elettivi dove investire il proprio futuro, nonostante la fatica del disagio insediativo in atto e l'irreversibile rarefazione demografica.Domenica 19 maggio aci sarà “Aspettando la sagra della zucca”. «Chi volesse venire a Pasturana il 19 maggio, dalle ore 10 in poi ci sarà un libero scambio di tutto quello che di buono e genuino possiamo autoprodurci: semi, innesti, madre per aceto e pane, buoni consigli, saperi, suggerimenti e sarà possibile acquistare piantine di zucca per partecipare alla sagra che si terrà in autunno. Troverete anche un piccolo mercato contadino dove fare acquisti di prodotti di qualità e tanta farinata, birra di Pasturana e buon vino per brindare ai fruttuosi raccolti. Possibilità di degustare menu selezionati nei ristoranti di Pasturana». In caso di pioggia, l’evento si terrà al riparo nell’area della pro loco.