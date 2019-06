Asili nido, in arrivo il bonus. Iscrizioni aperte fino a fine mese

NOVI LIGURE -, per i bambini fino a 3 anni di età. A Novi le iscrizioni si effettuano rivolgendosi all'ufficio Pubblica Istruzione, in via Gramsci 11, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 e il martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 12.00. www.comune.noviligure.al.it ) sotto la voce iscrizioni on line. All’atto dell’iscrizione occorre autocertificare: il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2018 e l'attività lavorativa dei genitori., assegnato tramite i comuni per sostenere le spese legate alle rette di queste strutture. Il buono nidi potrà essere a totale o parziale copertura dei costi della retta, stabilita dal Comune per l'iscrizione e la frequenza del minore a un servizio educativo 0/3 anni a titolarità comunale.È finanziato attraverso l’impiego del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per 5,5 milioni di euro per l'anno scolastico 2019/2020 (con eventuale estensione anche al successivo 2020/2021). Il buono è complementare al buono asilo nido nazionale (corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore), ma la somma tra il “bonus asilo nido nazionale” e il “buono servizi prima infanzia regionale” non può comunque mai superare la retta totale del servizio praticata da ciascun Comune per quel specifico utente.Sono destinatari del buono servizi prima infanzia i minori e i relativi nuclei familiari di appartenenza con i seguenti: residenti in Piemonte; con Isee fino a 15 mila euro; di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, iscritti per l'anno scolastico 2019/2020 (con avvenuta accettazione del posto) ad un servizio educativo per la prima infanzia a titolarità comunale; con iscrizione ad un servizio prima infanzia con tariffa mensile di valore uguale o superiore a 50 euro. Il valore del buono varia in base a fasce di costo del servizio.al quale il minore è stato iscritto,. I buoni nido assegnati, per i mesi di effettiva frequenza al servizio e per non più di 11 mesi/anno, generano un equivalente taglio tariffario praticato mensilmente dal Comune sulla retta dell’utente.Info: tel. 0143 772234 - 0143 772249.