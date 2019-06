Marta Ziccardi: "Dopo Climathon vi presentiamo la Climate song e i nuovi progetti di coralità trasversale"

NOVI LIGURE -Infatti, da questo brano tanti sono gli eventi che ne sono scaturiti.. Durante l’evento si sono esibiti gli ottanta alunni novesi della Zucca che hanno cantato il loro brano ed altri sempre con tematica ambientale presso l’Environment Park torinese., responsabile del progetto “Musica d’Ambiente” hanno scritto il brano inedito Climate song musica a cura di Franco Pistono, parole e interpretazione a cura di Marta Ziccardi.r. Destinatari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado chiamati a realizzare un videoclip di accompagnamento al brano musicale. La Climate song, a fine aprile, è stata anche protagonista dell’evento a Roma presso Villa Borghese Villaggio per la terra.Infatti, una quindicina di studenti si sono resi disponibili a partecipare e organizzare lo spettacolo insieme ai bambini della scuola primaria. Suoneranno e canteranno insieme, sarà un bel momento di aggregazione. Il professor Turi ed io, in questi mesi, ci siamo interscambiati i ruoli e abbiamo avuto modo di conoscere le diverse classi che saranno protagoniste dello spettacolo. Devo dire che è stato davvero bello vedere come i ragazzi più grandi siano stati d’esempio per i più piccoli. È nato un gruppo affiatato e possiamo dire che siamo difronte al primo esperimento di coralità trasversale. L’obiettivo di questa collaborazione che possiamo definire dinamica è proprio l’idea di favorire lo scambio didattico e musicale».