Monile Viaggi: "Creiamo esperienze su misura"

Ilenia e Monica, colleghe e amiche, nel 2011 decidono di dare forma ad un sogno comune: aprire un’agenzia viaggi. Due personalità distinte accomunate da una grande passione: il viaggio. Viaggio che deve essere fatto attraverso esperienze autentiche, legate alle tradizioni e al territorio che si visita, la forma più indimenticabile di quello che per Ilenia e Monica è molto più che “turismo”. Ecco che così dall'unione dei loro nomi nasce Monile., non il solito pacchetto uguale per tutti, ma studiato in base alle passioni, ai desideri e alle necessità di ognuno.Rivolgersi a Monile Viaggi è un'esperienza davvero unica e speciale, perchè il cliente si sente “protagonista” appena varca la soglia dell'agenzia di via Mazzini. Ilenia e Monica lavorano su appuntamento, in agenzia o via Skype, proprio per dedicare ai loro clienti il tempo necessario all’espressione dei veri desideri di viaggio, e li seguono in ogni fase della preparazione dell’itinerario, inclusa assicurazione e ogni necessità pratica.Nel blog sul sito della loro attività è possibile leggere racconti di viaggio unici, come i desideri e le passioni di chi li ha compiuti.Con Monile Viaggi l’agenzia non è più una banale “biglietteria” ma un luogo dove consulenti esperti trovano il viaggio giusto per ogni esigenza, dando risalto alle esperienze di viaggio che danno valore aggiunto alla vacanza. Non più, quindi, solo pacchetto turistico standard ma viaggi personalizzati per famiglie, coppie e gruppi ed inoltre per gli sposi si realizzano viaggi su misura studiati sui desideri e sulle passioni della coppia. L’innovazione passa anche attraverso l’apertura ai social e collaborazioni con travel blogger per raccogliere racconti di viaggio e per attrarre quella fetta di mercato che finora prenotava online. Monile Viaggi si presenta con un sito nuovo e dinamico, profili Facebook ed Instagram sempre aggiornati con proposte di viaggio, eventi ed attività. Monile Viaggi ha un obiettivo ambizioso: far conoscere il nostro territorio altrove attraverso percorsi diversificati, valorizzando il territorio che ci circonda e promuovendo questo format a gruppi precostituiti tramite iniziative locali.“Viaggiando s’impara” è un nuovo progetto rivolto ai bambini, un percorso didattico per piccoli viaggiatori che ha lo scopo di educare i bambini al viaggio. Durante laboratori strutturati si visita il il mondo con gli occhi dei bambini imparando usi, costumi, curiosità ed un po' di geografia. Monile viaggi ha in serbo altre iniziative in vista dell'estate come incontri serali con professionisti, nel mese di luglio ci saranno le aperture serali del mercoledì, verranno allestite delle mostre fotografiche e promosse delle presentazioni di libri inerenti ai racconti di viaggio. Ricordate cosa diceva Lao Tzu “Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo”, il vostro primo passo è recarsi in via Mazzini da Monile Viaggi.Via Mazzini 13915067 Novi LigureTel. 0143.746099