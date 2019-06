Corale Novese, per il mese mariano un concerto che è anche preghiera

NOVI LIGURE –Sabato 25 maggio alle 21.00, presso la chiesa della Pieve, la Corale Novese sarà infatti protagonista di “Salve Regina”, un omaggio alla Vergine Maria, in questo mese a lei dedicato, attraverso un canto a più voci attinto dal repertorio mariano le cui composizioni risultano tra i brani corali migliori.: un percorso temporale che da Liszt, Rheinberger, Grieg, Britten – solo per citarne alcuni – arriva fino a musicisti contemporanei come Lorenzo Donati e Lars Jannson. Composizioni in cui poesia, devozione religiosa, carica emotiva, sfumature struggenti delineano la struttura del brano, il suo ritmo, i cromatismi e che il maestro Chris Iuliano, direttore della Corale Novese, vuole esaltare con una esecuzione interamente a cappella.Un programma impegnativo sia nell’esecuzione che nell’interpretazione per un concerto che vuole coinvolgere il pubblico e guidarlo in una esperienza non solo musicale ma anche di riflessione.