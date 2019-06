Forza e Virtù: buon esordio di Mattia Caraccio agli 'Italiani' Allievi Gold

PADOVA - Si sono svolte lo scorso fine settimana al Palaindoor di Padova le, dove era impegnato il più piccolo portacolori dellanella categoria A1 riservata ai ginnasti di 8 e 9 anni.(nella foto), allenato da Lorenzo Chiaramonte quest’anno ha partecipato per la prima volta al campionato Individuale Gold, aggiudicandosi il titolo di Campione regionale A1 e qualificandosi di diritto con una buona prova ai Campionati Interregionali, a queste finali a livello nazionale dove erano presenti solo i migliori 30 ginnasti di ogni categoria provenienti da tutta Italia.Mattia ha cominciato molto bene la sua gara tanto che dopo la quarta rotazione era al settimo posto assoluto. Un po’ di stanchezza ed un po’ di emozione lo hanno portato a terminare gli ultimi due esercizi a parallele pari e a sbarra con qualche piccola imperfezione che lo ha collocato inSoddisfatti gli allenatori e la società per questa sua prima esperienza a livello nazionale in un campionato individuale Gold che fa ben sperare per le prossime stagioni considerando le ottime potenzialità che il piccolo Mattia ha ancora da poter dimostrare appieno.