Giro d'Italia, strade chiuse e divieti: ecco come godersi (comunque) la festa

NOVI LIGURE –La carovana rosa transiterà sul territorio comunale giungendo da Pozzolo Formigaro. I corridori percorreranno via Mazzini, corso Marenco e via Raggio, per giungere al traguardo posto sul rettilineo della 35 bis dei Giovi all’altezza dello stabilimento della Novi Elah Dufour, a poche centinaia di metri da Villa Coppi. L’arrivo è previsto tra le 17.00 e le 17.29, a seconda della velocità media seguita dai ciclisti.Definite le aree che ospiteranno i due principali centri nevralgici dell’evento: il Quartier Tappa sarà allestito presso il Museo dei Campionissimi, con la direzione generale, la segreteria, gli uffici della giuria e dei cronometristi, la sala stampa, la sala conferenze e altri locali necessari all’organizzazione. Qui si svolgerà anche la conferenza stampa del vincitore.del Giro, aperti dalle 14.30 alle 19.30. Per raggiungere la zona d’arrivo verranno messi a disposizionedalle 14.00 alle 18.30, che trasporteranno i visitatori dalla ex Caserma Giorgi (via Verdi) e da piazza XX Settembre (fermata esterna alla piazza) fino alla rotonda della Dkc. Lo stesso tratto sarà percorso anche in senso contrario, per riportare i visitatori in città.Per ragioni di sicurezza sono state predisposte alcune modifiche temporanee alla viabilità. Domani, mercoledì 22 maggio, è stato istituito il divieto di sosta e il divieto di transito di tutti i veicoli, a partire da due ore prima del passaggio del primo concorrente, sino ad avvenuto transito di tutta la carovana. Inoltre, il tratto di strada che va, sarà interdetto al traffico dalle 6.00 alle 23.00. Nello stesso orario, dalle 6.00 alle 23.00, sarà chiuso al traffico anche ilPer limitare eventuali problemi organizzativi ai genitori degli alunni che escono dagli istituti scolatici negli orari pomeridiani, a causa della chiusura delle strade,(di tutte le scuole, gli asili e gli istituti scolastici pubblici e privati presenti sul territorio comunale).