Mercato, scuole e parchi: anche gli ex poliziotti impegnati nella sorveglianza

NOVI LIGURE –: è lo scopo della convenzione firmata ieri tra l’amministrazione comunale di Novi Ligure e l’associazione nazionale della Polizia di Stato, che riunisce gli ex agenti. I controlli saranno svolti dai volontari in collaborazione con la Polizia municipale.. Al personale, oltre all’abbigliamento normalmente in uso all’associazione, verrà fornita una pettorina con il logo del Comune di Novi Ligure e la sigla «Associazione nazionale Polizia di Stato – Progetto “Scuola e città sicura”».«Il progetto e la convenzione mirano a rinforzare il senso di sicurezza reale e percepito della comunità novese, completando un percorso che, già durante lo scorso e quest’anno, ha visto notevoli investimenti in nuove tecnologie e risorse umane – spiegano dall’amministrazione – La convenzione scadrà il 31 dicembre 2022, ma sarà possibile rinnovarla».