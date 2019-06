Conti a Novi per difendere la maglia rosa. E la città si prepara alla festa

NOVI LIGURE –dagli attacchi dei suoi diretti inseguitori: lo sloveno Roglic del team Jumbo Visma a 1’15” e il francese Peters di Ag2r La Mondiale a 2’21”. Ma Conti – che da cinque giornate ormai veste la casacca del leader della corsa – teme soprattutto Vincenzo Nibali., ha detto. Conti, che ha affermato di voler «mantenere la maglia rosa il più a lungo possibile» ha spiegato di aspettarsi per la Carpi-Novi una velocità alta: «Non mi piace come abbiamo corso in questa frazione – ha dichiarato ieri – Quando non si va a tutta forza i finali sono più pericolosi perché ci sono tanti corridori freschi che credono di poter vincere. Non voglio correre rischi inutili».e c’è da scommettere che l’arrivo in volata sarà emozionante e combattuto.Al di là degli aspetti sportivi,di Poste Italiane e con cartoline celebrative dedicati alla città dei Campionissimi (in vendita oggi presso il Centro Servizi dei portici vecchi, corso Marenco 103). Un’altra simpatica iniziativa animerà oggi la città:Un gruppo di appassionati di biciclette d’epoca darà vita a una pedalata sulle strade della Frascheta, con partenza alle 11.45 dal piazzale della ex caserma Giorgi. Le storiche maglie della Bianchi, Legnano, Salvarani, Carpano, Tricofilina, Maino, Wolsit, Cva (Circolo Velocipedistico alessandrino), insieme con le società legate al territorio come la Siof e la Pietro Fossati, sfileranno da Novi fino a Villalvernia, per poi fare ritorno a Novi e sfilare sul traguardo della Novi-Elah-Dufour intorno alle 13.30. Dopo l’arrivo della carovana rosa, intorno alle 17.30-18.00, con un passaggio dal Museo dei Campionissimi.(dalle 14.30 alle 19.30), con gli stand degli sponsor della corsa rosa. Il Museo dei Campionissimi alle 18.30 ospiterà il, con gli interventi di Marco Aime, antropologo, Davide Cassani, Ct della Nazionale italiana maschile di ciclismo, e Francesco Moser. Al Museo si potrà visitare anche la, inaugurata la settimana scorsa e tratta da archivi inediti e di famiglia. Un accostamento tra due Campionissimi del ciclismo, come se il tempo non esistesse: le salite, la fatica, la solitudine del campione. Un percorso attraverso le immagini, i testi della giornalista Mimma Caligaris e la ricerca nella letteratura moderna.