Dolore, incanto e magia al Giacometti con il Teatro del Rimbombo

NOVI LIGURE -, dedicata al teatro di base e alle compagnie locali. Alle 21.00I successi de L'OdisseA nel 2016 e di Alice nel 2017 hanno confermato l'idea che investire sulla creatività del gruppo e sul desiderio di ogni singola persona possa essere il motore adeguato per raccontare grandi storie proprio come è nello spirito fondante della compagnia.Questo spettacolo prende a piene mani da una fiaba meravigliosa, strabordante di magia e violenza, di candore, dolore e incanto: l'Orlando Furioso.. Un'avventura incredibile che lascerà al centro di ogni battaglia il bersaglio migliore di ogni indagine: l'essere umano.Saliranno sul palcoI biglietti hanno un prezzo di 10 euro, posto unico non numerato e un prezzo di 5 euro con carta “Io Studio”. Possono essere acquistati in prevendita rivolgendosi alla biblioteca civica (nei due giorni precedenti lo spettacolo e durante il giorno stesso dello spettacolo) e presso la biglietteria del teatro Giacometti (la sera stessa dello spettacolo). La biglietteria del teatro apre alle 19:30. Per informazioni: biblioteca civica di Novi Ligure, via Marconi 66; tel. 0143 76246 - biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it.[Foto di Eleonora Zampierolo]