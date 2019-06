La beffa sul parco giochi: finanziamento perso per 55 secondi (di anticipo)

TASSAROLO – Cinquantacinque secondi. Tanto è bastato al Comune di Tassarolo per perdere un finanziamento di diverse migliaia di euro. E nemmeno si trattava di secondi di ritardo, bensì di anticipo. È una delle conseguenze della vita nell’epoca dei computer, in cui tutto è registrato con estrema precisione. TASSAROLO –E nemmeno si trattava di secondi di ritardo, bensì di anticipo. È una delle conseguenze della vita nell’epoca dei computer, in cui tutto è registrato con estrema precisione.

A dicembre dello scorso anno la Regione Piemonte ha emanato un bando per finanziare i progetti di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Da Torino sono stati messi a disposizione 625 mila euro, riservati ai Comuni fino a 5 mila abitanti. Ogni comune poteva richiedere un contributo pari al 50 per cento dell’importo delle opere.



La scelta dei progetti da finanziare, tuttavia, non è stata effettuata su criteri di merito, ma in base all’ordine di presentazione delle domande, che potevano essere inviate online dalle 9.00 del 1° febbraio alla mezzanotte del 28 febbraio 2019. Le conseguenze? Alcuni progetti, pur considerati meritevoli, sono stati esclusi dal finanziamento perché arrivati quando ormai i fondi erano esauriti. È il caso, ad esempio, di Stazzano: la documentazione è stata spedita via internet alle 14.36 del 1° febbraio, appena cinque ore e mezza dopo l’apertura del bando, ma i soldi a disposizione erano già finiti. Lo stesso è successo a Cabella Ligure, Basaluzzo, Fresonara, Borghetto Borbera e Carrosio.



Per Tassarolo, invece, beffa al contrario: il progetto risulta inviato il 1° febbraio alle ore 8, 59 minuti e 5 secondi. Quei 55 secondi di anticipo rispetto all’apertura ufficiale del bando – registrati in maniera inflessibile dal computer – sono stati fatali. «Chiederemo il riesame della pratica – afferma il sindaco Paolo Castellano – A noi risulta inviata alle 9.02. Contavamo su quel finanziamento di 5 mila euro per adeguare il parco giochi vicino alla scuola e quello di piazzetta Bruno. In ogni caso martedì sono partiti i lavori per recintare le due aree per i bambini e renderle più sicure».

Premiati invece i progetti di Voltaggio (il Comune riceverà 5.800 euro) e di Vignole Borbera (che ne otterrà 5 mila).