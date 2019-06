Alla guida ubriachi o senza patente: 6 denunce

NOVI LIGURE – Cinque persone che si sono messe alla guida ubriache e una che l’ha fatto senza neanche aver mai conseguito la patente sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, impegnati in una serie di verifiche sul territorio a Basaluzzo, Novi e Cassano (32 persone e 24 mezzi controllati è il bilancio complessivo dell’operazione).

I cinque guidatori (tre italiani, un albanese e un croato), dell’età compresa tra i 18 e 58 anni, sottoposti ad accertamento con etilometro, hanno fatto rilevare una percentuale di tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro e pertanto sono stati denunciati. Denuncia anche per E. C., un pregiudicato novese di 43 anni, fermato alla guida di un’autovettura senza mai aver conseguito la patente: tra l’altro, non è la prima volta che l’uomo commette la stessa violazione.

A Gavazzana i carabinieri hanno invece fermato un Fiat Iveco Turbo Daily con a bordo un uomo di 23 anni, pregiudicato tortonese, che è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, tra cui un piede di porco, e per questo è stato denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli. Infine a Novi Ligure, è stato fermato un cittadino marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale, la cui posizione è ora al vaglio della questura di Alessandria.