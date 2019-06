Degustazioni e show, tre giorni con il festival che celebra il Gavi

GAVI – Tre giorni di approfondimenti, masterclass, cena di gala e poi la giornata finale con l’ambasciatrice del vino Gavi Docg per il 2019, Antonella Clerici. Il festival “Di Gavi in Gavi” prenderà il via oggi, venerdì 7 giugno, alle 10.00, alla tenuta La Lomellina di Gavi con la consegna del premio La Buona Italia, quest’anno dedicato allo smart wine, ovvero l’innovazione digitale in ambito vitivinicolo. Sarà premiata la realtà cui verrà riconosciuto il maggior grado di innovazione in ogni fase della filiera, dalla vigna allo scaffale, mentre gli interventi e il confronto su questo tema daranno vita al primo “rapporto sullo smart wine” italiano editato in collaborazione con Il Corriere Vinicolo, autorevole testata tecnica dell’Unione Italiana Vini.

Sabato la giornata sarà dedicata alle masterclass (fino a 50 posti, solo su prenotazione on line) con degustazioni guidate per esplorare etichette e abbinamenti. Sempre sabato, a partire dalle 19.30, il centro storico di Gavi ospiterà “Jazz e Sapori nel Borgo”, a cura della Polisportiva Gaviese in collaborazione con la pro loco. Domenica 9 giugno il festival vero e proprio inizierà al mattino, dalle 10.30 alle 13.00, con Di Gavi in Gavi Matinée. Le corti saranno accessibili per offrire la possibilità ai visitatori di degustare le etichette dei produttori del Gavi Docg in abbinamento alla focaccia. Per evitare code all’ingresso, la prenotazione delle degustazioni sarà disponibile sul sito www.consorziogavi.com con la possibilità di ritirare il bicchiere e pass direttamente a Gavi il giorno dell’evento.

Le corti private del borgo della Val Lemme riapriranno dalle 15.30 al pubblico e ad Antonella Clerici, ambasciatrice della denominazione, che visiterà le vie del centro. Dalle 20.00 a tarda notte la chiusura della manifestazione sarà affidata, come vuole la tradizione, a “I calici e le stelle.