Verso il ballottaggio, oggi gli ultimi comizi di Muliere e Cabella

NOVI LIGURE – Campagna elettorale verso la conclusione a Novi Ligure, in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno, quando si conoscerà finalmente il nome del nuovo primo cittadino. Oggi intanto le due formazioni – quella di centrosinistra del sindaco uscente Rocchino Muliere e quella di centrodestra dello sfidante Gian Paolo Cabella – si affronteranno a distanza con i comizi di chiusura.

Per i supporter di Muliere l’appuntamento è alle 17.30 in piazza Dellepiane. Ci sarà un momento musicale con i Why Factor e poi l’intrattenimento teatrale con l’attore Andrea Robbiano; in conclusione l’intervento di Muliere. Alla stessa ora, ma in piazza Indipendenza, incontro dei sostenitori della coalizione di centrodestra, con la partecipazione di Cabella.