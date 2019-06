Weekend con il sole ma tendenza all'instabilità

METEO – Le previsioni meteo dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, indicano per domani, sabato 8 giugno, una risalita dei valori di pressione che comporterà condizioni di tempo soleggiato sul Piemonte con fenomeni di instabilità limitati ai rilievi. Un peggioramento del tempo è atteso per la giornata di domenica e per lunedì, quando sono previste condizioni di forte instabilità.

Sabato 8 giugno, in provincia di Alessandria cielo generalmente soleggiato. Temperature tra 16 e 30 gradi. Domenica 9 giugno cielo parzialmente nuvoloso; nel pomeriggio possibili temporali isolati. Temperature tra 13 e 26 gradi. Per lunedì 10 giugno la tendenza indica cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili rovesci e temporali di intensità moderata anche in pianura. Temperature in rialzo.