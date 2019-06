Lettura, un piacere per tutti grazie ai libri a caratteri grandi

SERRAVALLE SCRIVIA – La lettura è un piacere a ogni età. Anzi, in certe fasi della vita, quando non ci sono più gli impegni lavorativi a sottrarci tempo, la lettura torna a essere un mondo da esplorare, magari per ripescare dallo scaffale quel vecchio classico che non abbiamo mai potuto finire. Con l’età, però, la vista comincia a dare qualche problema. Ecco perché a Serravalle Scrivia gli ospiti della residenza Monsignor Guerra potranno accedere a una collana di libri “a grandi caratteri”, in prestito grazie alla biblioteca comunale.

Questi libri – stampati con un carattere di dimensioni più grande rispetto ai libri comunemente in commercio – rendono notevolmente più agevole e piacevole la lettura a chi ha problemi di vista. Tra i titoli disponibili scritti in “corpo 18” – questa è la dimensione del carattere utilizzato per la stampa – si trovano i romanzi classici della letteratura italiana. Per fare un confronto, gli articoli dei quotidiani sono normalmente stampati in corpo 9, e i libri in corpo 12.