Saldi, ancora 4 settimane di attesa per i patiti dello shopping

SERRAVALLE SCRIVIA – Ancora un mese di attesa per i patiti dello shopping: prenderanno infatti il via sabato 6 luglio i saldi estivi. La data di partenza delle vendite a prezzi ribassati è unica per tutto il Piemonte. La durata è fissata in otto settimane e quindi il termine dei saldi sarà tendenzialmente sabato 31 agosto prossimo.

“Tendenzialmente”, perché il decreto con cui la Regione Piemonte ha fissato le date per le vendite di fine stagione stabilisce che le otto settimane possono essere non continuative. Spetta quindi ai singoli Comuni – «previo confronto con le componenti interessate a livello locale» – definire «la scansione temporale» di durata dei saldi, che quindi in teoria potrebbero concludersi anche dopo il 31 agosto. Una possibilità, questa, che esiste fin dal 2011 anche se finora non è mai stata utilizzata, almeno dalle nostre parti. Vuoi per motivi di praticità (sarebbe difficile promuovere i saldi “a settimane alterne”), vuoi perché non avrebbe senso prolungare le vendite di fine stagione all’autunno inoltrato.

I saldi sono attesi con particolare trepidazione all’Outlet di Serravalle Scrivia, che come ogni anno si preparerà all’arrivo di almeno 100 mila clienti già nel primo weekend con servizi speciali e aperture prolungate.