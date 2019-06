Affluenza al 53 per cento. Conto alla rovescia per il nuovo sindaco

ORE 23.45 – Dieci sezioni scrutinate su 29 e il risultato del ballottaggio è più incerto che mai: Cabella ha una ventina di voti di vantaggio, con una percentuale del 50,3 per cento. Muliere è al 49,7 per cento.

ORE 23.40 – Una manciata di voti separa Rocchino Muliere da Gian Paolo Cabella: con 7 sezioni scrutinate su 29, Cabella è in testa con il 51,4 per cento e Muliere insegue con il 48,6.

Affluenza definitiva al 53,3 per cento a Novi Ligure per il turno di ballottaggio: oggi si sono recati alle urne 12.122 novesi sui 22.739 aventi diritto. La percentuale rilevata alla chiusura delle urne è di circa undici punti più bassa rispetto al primo turno: domenica 26 maggio andò alle urne il 64,7 per cento (per l'esattezza si trattò di 14.710 elettori). Al ballottaggio del 2014 tra Rocchino Muliere e Fabrizio Gallo, l'affluenza finale si era fermata al 46,2 per cento. Alle 23.00, alla chiusura delle urne, è cominciato lo spoglio delle schede.