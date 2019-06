Ballottaggio, affluenza in netto calo rispetto al primo turno

NOVI LIGURE – Oltre dieci punti percentuali in meno: è la differenza tra l'affluenza al ballottaggio e quella al primo turno, rilevata alle ore 19.00 a Novi Ligure. Alle 7 di sera, secondo le rilevazioni del Comune, avevano votato 9.793 elettori su 22.739 aventi diritto, pari al 43,1 per cento. Rispetto al primo turno il calo è netto: domenica 26 maggio alla medesima ora aveva votato il 53,6 per cento dei novesi. La percentuale più alta al seggio 18 di via Rattazzi (48,2 per cento), quella più bassa al seggio 11 di viale Pinan Cichero (35,6 per cento). C'è però da sottolineare che, al ballottaggio del 2014, l'affluenza finale si era fermata al 46,2 per cento: ci sono dunque buone probabilità che il dato di cinque anni fa venga superato. La rilevazione precedente, effettuata a mezzogiorno, dava l'affluenza al 19,1 per cento (4.347 votanti; alla stessa ora, due settimane fa aveva votato il 22,2 per cento dei novesi).