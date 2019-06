Lega pigliatutto: nel nuovo consiglio suoi 8 seggi su 16

NOVI LIGURE – È una Lega pigliatutto quella che farà il proprio ingresso nel prossimo consiglio comunale di Novi Ligure, il primo con una maggioranza di centrodestra. Grazie al 30,3 per cento ottenuto al primo turno, il partito di Salvini otterrà otto consiglieri su 16, la metà dell’intera assise cittadina. Se poi si considera che, come è probabile, qualche consigliere leghista transiterà in giunta lasciando il posto ad altri colleghi, ecco che il numero degli uomini del Carroccio nell’amministrazione comunale novese sembra destinato ad aumentare ulteriormente.

La pattuglia del centrodestra in consiglio sarà composta in totale da 11 persone: oltre al sindaco Gian Paolo Cabella e agli otto consiglieri della Lega, ce ne saranno anche due di Forza Italia. Gli esponenti di Fratelli d’Italia (3,6 per cento dei consensi) e della lista civica Avanti Novi (1,2 per cento) non sono riusciti a entrare in consiglio, ma per loro potrebbe esserci un posto in giunta o nel consiglio di amministrazione di uno dei cosiddetti enti di secondo grado.

Nel nuovo consiglio comunale, salvo rinunce, nomine in giunta e surroghe, in prima battuta siederanno per la Lega Marco Bertoli (288 preferenze), Giacomo Perocchio (265), Pino Dolcino (198), Luisa Baruffa (74), Luciano Saracino (69), Costanzo Cuccuru (68), Eleonora Gatti (67), Edoardo Moncalvo (65), per Forza Italia Oscar Poletto (162 preferenze) e Diego Accili (123). Le fila della minoranza saranno composte da Rocchino Muliere (eletto di diritto), Simone Tedeschi (197 preferenze), Cecilia Bergaglio (190) e Luca Patelli (172) per il Pd, Stefano Moro (125 preferenze) per la lista civica “Rocchino sindaco” e Lucia Zippo (eletta di diritto) per il Movimento 5 Stelle.