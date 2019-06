Carlo Chiapuzzo, se ne va a 88 anni il notaio dei novesi

NOVI LIGURE – È stato uno dei professionisti novesi più stimati, ma domani nella chiesa di San Nicolò la città sarà costretta a dargli l’estremo addio: il notaio Carlo Chiapuzzo si è spento oggi all’età di 88 anni. “Carluccio”, come lo chiamavano gli amici, ha esercitato per decenni la professione notarile, apponendo letteralmente il proprio sigillo su tutti i piccoli e grandi atti della città di Novi e dei suoi abitanti.

Insieme al fratello Andrea, primario per lungo tempo del reparto di ortopedia dell’ospedale San Giacomo, Carlo Chiapuzzo ha scritto alcune pagine della storia economica e civile della città. Consigliere del centro studi “In Novitate”, era un professionista noto per le sue capacità e per la sua integrità. Quando si trovava in compagnia di amici era però pronto allo scherzo e alla battuta. Quando è andato in pensione, il suo studio notarile in via Cavour è passato al notaio Marco Lanzavecchia, che con gli altri amici si è unito al dolore della famiglia per la scomparsa di Carluccio. Chiapuzzo lascia i tre figli Carla, Sandra e Andrea.