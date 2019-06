Dal set all'Outlet, la Capotondi si racconta con la valigia

SERRAVALLE SCRIVIA – Manca davvero poco alle vacanze estive e per molti è più facile scegliere la meta del viaggio piuttosto che decidere cosa mettere in valigia. Ognuno ha il suo stile e i propri trucchi per il bagaglio perfetto. Anche Cristiana Capotondi, uno dei volti più amati del cinema italiano, che domenica 16 giugno sarà all’Outlet di Serravalle Scrivia per un talk show aperto a tutti, durante il quale racconterà dei capi ideali da portare in vacanza e svelerà consigli e segreti su come organizzare la valigia perfetta. E infine, naturalmente, sarà a disposizione dei visitatori per foto e autografi.

La Capotondi, che attualmente è impegnata con le riprese della nuova pellicola di Andrea Molaioli dal titolo “Sei bellissima” – fiction che andrà in onda su Rai 1 alla fine del 2019 – con il suo spirito naturale, spontaneo e vivace condividerà i capi must have per una vacanza al mare indimenticabile. Dalla borsa di paglia per andare al mare, all’abitino da spiaggia per un aperitivo romantico ammirando il tramonto, fino ad arrivare agli occhiali da sole e a un beauty super completo per schermare la sua pelle chiara dalle radiazioni del sole.

Quella con l’attrice sarà una chiacchierata che prende spunto dalla preparazione della valigia per l’estate per iniziare un racconto in prima persona su progetti, desideri, ricordi e curiosità. La Capotondi sarà intervistata con la sua immancabile verve da Ildo Damiano, giornalista di moda e costume.