Via Crispi e Pozzolo, giovedì niente acqua per la manutenzione

NOVI LIGURE – Una parte di Novi Ligure e tutto il territorio di Pozzolo Formigaro potrebbero rimanere senz’acqua dopodomani, giovedì 13 giugno. Gestione Acqua, la società che si occupa della distribuzione dell’acqua potabile, ha infatti reso noto che quel giorno saranno effettuati lavori di manutenzione e dunque sarà sospesa l’erogazione. I disagi inizieranno intorno alle 9 del mattino e potrebbero prolungarsi fino alle 10 di sera (alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità e cali di pressione). A Novi, le zone interessate sono quelle residenziali di via Crispi, via San Marziano e San Bovo. A Pozzolo invece l’acqua potrebbe arrivare a singhiozzo su tutto il territorio comunale.

A Novi saranno posizionate due cisterne per l’approvvigionamento di acqua potabile: nel piazzale antistante lo stadio Girardengo e in viale Pinan Cichero (all’altezza del civico 60, circolo Crispi). Sempre da viale Cichero 60, dalle 9 alle 22 saranno distribuiti sacchetti di acqua; le persone non autosufficienti potranno contattare il comando della polizia municipale (0143 323411, digitare 1). Altre due cisterne saranno collocate a Pozzolo, in piazza Italia e di fronte al piazzale della chiesa a Bettole.