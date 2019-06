Al via la sfida in Europa per i talenti del Ciampini Boccardo

NOVI LIGURE – Partiranno per Barcelos e Aveiro (Portogallo), Praga (Repubblica Ceca) e Oradea (Romania) nove studenti del Ciampini-Boccardo di Novi Ligure, non appena avranno finito la maturità. I ragazzi novesi sono stati selezionati tra i “Talenti neodiplomati”, il concorso della Fondazione CrTorino che promuove la mobilità internazionale degli studenti.

Milena Borra, Sanda Maria Caia, Nicolò Carrega, Omaima Elazzi, Ilaria Fossati, Jasper Montevirgen, Matteo Pantanini, Angelica Rotondi e Zahira Sakhi si dovranno preparare non solo per l’esame di Stato, ma anche per un importante viaggio. A poche settimane dalla partenza gli studenti novesi si sono ritrovati a Torino accompagnati dall’insegnante di lingua inglese Katia Tonzillo (con la quale hanno collaborato anche le docenti Laura Puro e Maria Teresa Lauria), per pianificare le attività che dovranno svolgere nelle 12 settimane all’estero. Non si tratterà solo di imparare una nuova lingua, ma anche di provare un’esperienza davvero formativa e importante per il loro futuro di universitari e di lavoratori in un mondo sempre più globalizzato.

Quest’anno, su 51 scuole partecipanti, solo quattro istituti della provincia di Alessandria sono stati selezionati dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Torino: tra questi c’è il Ciampini-Boccardo.