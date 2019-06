Pernigotti, interrogazione parlamentare sulla "cassa" in ritardo

NOVI LIGURE – Un’interrogazione parlamentare al vicepremier Luigi Di Maio sul ritardo nell’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori della Pernigotti di Novi Ligure: l’ha presentata il senatore di Forza Italia Massimo Berutti. Lo scopo: fare chiarezza sia sulla situazione di breve periodo che sulle trattative tra il Governo, la proprietà e le parti sociali.

«La questione Pernigotti – spiega in una nota il senatore Berutti – è rappresentativa dei diversi casi di crisi aziendali che continuo a seguire con attenzione. Il posticipo del tavolo ministeriale programmato per fine maggio e le notizie sulle difficoltà legate all’erogazione della cassa integrazione meritavano un’ulteriore azione concreta. Per questo ho nuovamente interrogato Di Maio in modo da sapere se stia effettivamente prestando attenzione al tema e quali interventi intenda adottare».

«Da parte mia – dice ancora Berutti – l’attenzione resta alta e continuerò a sollecitarla da parte di tutti gli interlocutori, specie di chi ha le leve governative per agire e deve farlo con responsabilità».