Roquette, un gioco ecologico per il Giorno dell'ambiente

CASSANO SPINOLA – Un gioco destinato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 13 anni, ideato dall’Onu e basato sui 17 obiettivi ambientali per lo sviluppo sostenibile contenuti nella cosiddetta Agenda 2030. Lo distribuirà la Roquette di Cassano Spinola, che pochi giorni fa ha diffuso il consueto report pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente (5 giugno). «È un pensiero rivolto alle nuove generazioni, futuri spettatori delle azioni di oggi, per renderli più consapevoli e attenti rispetto a queste tematiche che li riguardano da vicino», spiegano dall’azienda.

Un report, dicono ancora, fortemente orientato alla trasparenza, che si articola in quattro aree (approvvigionamento, impegno sostenibile, lavorazione e innovazione) e che sarà diffuso solo in formato digitale. Un’ulteriore occasione di diffusione della cultura della sostenibilità si è concretizzata alle scuole medie di Cassano, grazie al “Laboratorio ambientale” della professoressa Ambrogio, al quale hanno partecipato i responsabili della Roquette che hanno presentato ai ragazzi il kit da gioco e una versione semplificata del report.