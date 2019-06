Sul palcoscenico gli allievi di Zilovich e Puleio

ARQUATA SCRIVIA – Comici personaggi surreali ed irresistibili oppure subdole persone pronte a tutto pur di trarre qualche tipo di vantaggio. Saranno gli allievi dei corsi di teatro organizzati dal Teatro della Juta di Arquata Scrivia in collaborazione con il Collettivo Teatrale Officine Gorilla a interpretarli nei due spettacoli in calendario come saggi di fine anno. L'ottimo riscontro numerico di partecipanti ha fatto sì che fosse necessario creare due classi diverse, una ad Arquata, l'altra a Gavi. Le due classi hanno seguito lo stesso percorso didattico, approdando a due spettacoli profondamente differenti, scelti da Luca Zilovich e Michele Puleio, i docenti dei corsi, in base alle peculiarità dei loro allievi.

Il primo appuntamento è per venerdì 14 giugno alle ore 21.00 al Teatro della Juta di Arquata Scrivia, con “Kleinkunst-Cabaret”. I ragazzi del corso di Arquata si trasformeranno in comici personaggi surreali ed irresistibili, e guideranno il pubblico attraverso le atmosfere dei “tingeltangel”, fumosi locali bavaresi in cui nella Germania degli anni '20 si rivoluzionò il concetto di cabaret.

Sabato 15 giugno alle ore 21.00 gli allievi del corso di Gavi debutteranno portando in scena, al Teatro Civico, “8-un bel quadro di famiglia”, una commedia nera che farà vacillare la fiducia del pubblico nei confronti di quanto di più sacro ci sia: la famiglia. Ogni personaggio nasconde un segreto, ognuno di loro è pronto a tutto pur di trarre vantaggio dai rapporti con gli altri. Le conseguenze saranno inevitabilmente irreparabili.

I partecipanti ai corsi che debutteranno in scena sono Marta Bognetti, Costanza Celtana, Alice Colombo, Alice Daglio, Patrizia Ferrando, Luca Genova, Carmen Guido, Stefano Mangiabene, Teresa Mantero, Riccardo Massone, Linda Morando, Silvia Oliviero, Toni Parisi, Barbara Piccoli, Lucia Piccolo, Serena Ponta, Simona Lucia Vitali.

La riuscita del percorso didattico è stata possibile grazie alla collaborazione con i Comuni di Arquata e Gavi e alla disponibilità della Pro Loco Arquatese e alla Croce Rossa di Gavi. L'ingresso è gratuito per entrambi gli spettacoli.