A 83 anni si perde nel bosco: "Sto bene ma non so dove sono"

VOLTAGGIO – I vigili del fuoco di Novi Ligure sono intervenuti oggi alle 15.45 a Voltaggio, nella zona del monte Tobbio, per soccorrere un uomo di 83 anni che si era smarrito nei boschi. L'anziano, questa mattina, è salito sul Tobbio ma nell'affrontare il sentiero del ritorno ha perso l'orientamento in mezzo ai boschi. I soccorsi sono riusciti a contattarlo telefonicamente e lui ha spiegato di stare bene, ma di non riuscire più a trovare la via del ritorno. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Genova e i carabinieri di Voltaggio, e fortunatamente tutto si è risolto per il meglio: alle 16.50 l'83enne è stato ritrovato sano e salvo e riaccompagnato alla propria auto.