Antiche miniere da scoprire nel Parco delle Capanne

CASALEGGIO BOIRO – Sabato 15 giugno, con l’inaugurazione e l’escursione guidata alla miniera M13, nei pressi dei laghi della Lavagnina, la conservazione e la valorizzazione dei siti minerari all’interno delle Aree Protette dell’Appennino piemontese diverranno realtà. Il programma della giornata è corposo e prevede alle 9.00 il ritrovo presso il comune di Casaleggio Boiro; trasferimento con mezzi propri in località Cravaria, presso i laghi della Lavagnina, e partenza dell’escursione guidata dai guardiaparco con arrivo presso il sito minerario M13, in località Ferriere di Fondo, all’interno dell’area protetta.

Alle 11.30 visita guidata a tema geologico e naturalistico all’ambiente ipogeo della miniera M13 a numero chiuso su prenotazione. È previsto un numero massimo di 16 partecipanti, suddivisi in 2 gruppi. Il costo è di 10 euro a persona; la prenotazione deve essere effettuata utilizzando il modulo reperibile sul sito www.areeprotetteappenninopiemontese.it da inviare a giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it. Il pagamento dovrà essere effettuato al personale dell’ente presso il punto di ritrovo, prima della partenza dell’escursione. Alle 14.30 partenza dalle Ferriere di fondo e ritorno in località Cravaria. Le domande di partecipazione (in ordine di arrivo fino a esaurimento posti) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 13 giugno.