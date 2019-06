Libri, musica e villaggi fantasma per il weekend novese

SPETTACOLI - “Libri a merenda” negli spazi della biblioteca di Novi Ligure per salutare l'inizio dell’orario estivo con l’apertura prolungata del giovedì pomeriggio. Giovedì 13 giugno, alle 17.00, si terrà un pomeriggio insieme ai genitori e ai bambini per salutare l'arrivo dell'estate con letture ad alta voce per bambini dai 4 anni a cura del gruppo di volontari LettoriLiberDiNarrare. Sarà offerta la merenda ai bambini; aperitivo per adulti (5 euro). Gradita la prenotazione al numero 0143 76246 o l.bellinceri@biblioteche.ruparpiemonte.it.

Venerdì 14 giugno seconda edizione della Rigoroso Beer Fest nella frazione arquatese. La festa si svolgerà presso l'area sagre di Rigoroso con ottima birra e tanto divertimento: alle 19.30 apertura stand gastronomico (panini con la salamella, hamburger, hot dog e patatine fritte) e dalle 21.30 intrattenimento con musica dal vivo insieme a Rosy Bang Bang e Francesco Bencini con Giulio Deejay Loco.

Sabato 15 giugno “Cani in piazza” a Novi Ligure grazie all'Arca: dalle 17.00 in piazza Dellepiane sfilata canina e poi aperitivo al Baricentro. Premi per tutti i partecipanti. Costi: 15 euro sfilata e aperitivo; 10 euro solo aperitivo.

Presentazione “atipica” quella organizzata sabato 15 giugno, alle 18.30, alla Trattoria Val Lemme di Fraconalto (fraz. Molini) da Epoké Edizioni. Un incontro per scoprire insieme gli itinerari turistici (per un turismo sostenibile) dell'Alta Val Lemme, grazie alla pratica guida realizzata da Gabriele Bavastro. Al termine della presentazione, insieme all'autore e all'archeologo Errico Borro (che ha collaborato alla realizzazione della guida), verrà offerto un aperitivo con le specialità del territorio. Il volume "Alla scoperta dell'Alta Val Lemme. Terra di castelli, natura e buona cucina" illustra itinerari enogastronomici, storici, naturalistici ed escursionistici adatti a ogni esigenza, tutti da sperimentare.

Festa di Sant'Antonio in Val Borbera. Domenica 16 giugno la pro loco di Cosola organizza pomeriggio e serata a base di canti e balli delle Quattro Province con Massimo, Giampaolo, Ciccio e Giacomo.

Molti sono i paesi e le frazioni un tempo abitate ed ora abbandonate nelle valli del nostro Appennino. Luoghi splendidi ed ora forse ancora più suggestivi per la loro capacità di narrare in silenzio, ancora, la vita che vi fu. “Paesi”, microfestival itinerante in Appenino organizzato dall'associazione Oltre Le Strette, senza alcuna nostalgia, ma con spirito generativo vorrebbe farli rivivere anche solo per poco: un gruppo di persone, una camminata, un pranzo insieme, un concerto, un spettacolo, una performance artistica. Domenica 16 giugno appuntamento a Rivarossa. Per arrivarci si partirà alle 9.30 da Costa Merlassino e dopo una breve camminata e un pranzo al sacco, il centro di Rivarossa e la spettacolare vista sulla valle faranno da sfondo perfetto al concerto dei genovesi Spigoli Trio. Una chitarra, un clarinetto e un violoncello per un viaggio musicale vario e ricco di sorprese strumentali che riescono ad incuriosire il pubblico e catapultarlo in paesaggi sognanti. Per partecipare alla prima tappa di “Paesi” sarà necessario scrivere una mail a oltrelestrette@gmail.com segnalando i nomi e il numero di partecipanti entro giovedì 13 alle 20.00. Importantissima sarà l'iscrizione perché l'evento si sostiene offrendo ai partecipanti un pranzo al sacco fatto di prodotti locali e di qualità. Ogni partecipante dovrà quindi venire munito solo di borraccia. Sarà infine necessario, a fini anche assicurativi, che ciascuno sottoscriva la tessera annuale dell'associazione Oltre le Strette (10 euro adulti/5 euro bambini). Info: oltrelestrette@gmail.com; Pietro cell. 346 6265875; Stefano cell. 333 6156599.