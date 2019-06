Cirio presenta la squadra e promette: "Presto a Novi per Pernigotti"

TORINO – Insediamento ufficiale, questa mattina, per la nuova giunta regionale del governatore Alberto Cirio. Durante la prima riunione dell’esecutivo, il presidente ha elencato i punti sui quali intende focalizzare l’impegno nelle prime settimane: «Il lavoro sarà la nostra grande priorità. Si inizierà pertanto dalle emergenze lavorative, per trovare una soluzione a vertenze che riguardano aziende di grande rilevanza come Bricoself, Embraco, Mercatone Uno e Pernigotti. Si proseguirà con priorità come la Torino-Lione, il Terzo Valico, la pedemontana, l’Asti-Cuneo, da affrontare nei prossimi giorni con il Governo». Cirio ha comunicato l’intenzione di convocare una serie di giunte itineranti sul territorio, la prima delle quali si terrà in luglio a Novi Ligure per partire dalla città della Pernigotti e dal lavoro.