Cinque anni di vita al liceo Amaldi nel romanzo di Angela Parise

NOVI LIGURE – Che estate sarebbe senza aperture prolungate della biblioteca comunale e giovedì con presentazioni di volumi nel chiostro del centro culturale? A Novi ritornano gli AperInchiostro: giovedì 20, alle 18.30, a inaugurarli sarà Angela Parise con “Il romanzo del quinquennio” (Delos editore).

Nei libri (uno per ogni anno di liceo e l'ultimo dedicato alla cena di classe di dieci anni dopo) Angela racconta le esperienze cruciali della vita da liceale di Fabiana, detta Ziggy, studentessa monferrina forse troppo riservata e puntigliosa ma con un grande cuore e con grandi sentimenti, pronta ad aprirsi alle nuove esperienze che la vita le pone davanti: assieme a lei in questo lungo viaggio, le amiche del cuore Paola e Carlotta, la sua famiglia un po’ idealista, i professori, ognuno con una caratteristica saliente e i compagni di classe, tutti diversi ma, in fondo, tutti simili. A chiudere il cerchio, due personaggi fondamentali: l'antagonista e l'innamorato.

Angela Parise, autrice e blogger, nasce a Genova nel 1982, si diploma in lingue nel 2001 e successivamente diventa commissario di bordo della marina mercantile. Dopo aver lavorato per diverso tempo sulle navi da crociera, ritorna a casa, nell'alessandrino. Ora è impiegata a Serravalle Scrivia, ma vive ad Acqui Terme.