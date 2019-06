L'era Cabella parte a luglio. Centrosinistra prepara l'opposizione

NOVI LIGURE – Si terrà lunedì 1° luglio il primo consiglio comunale dell’era Cabella. L’appuntamento si annuncia affollato ma l’amministrazione ha preferito comunque convocarlo a Palazzo Pallavicini (di solito il primo consiglio si teneva nella sala conferenze della biblioteca civica). In realtà, il primo consiglio comunale è solo una formalità, durante il quale il sindaco presta giuramento, annuncia la giunta e viene eletto il presidente del consiglio comunale. Le uniche sorprese potrebbero arrivare proprio da qui, visto che i nomi dei componenti della squadra di governo sono già trapelati sui giornali e verranno ufficializzati sabato mattina in una conferenza stampa.

Intanto stasera il centrosinistra prova a riorganizzarsi in vista dei cinque anni da trascorrere all’opposizione. A poco più di una settimana dall’esito del ballottaggio che ha visto la vittoria del candidato del centrodestra, la coalizione in sostegno di Rocchino Muliere – composta dalle liste di Partito Democratico, Articolo Uno, Partito Socialista, Volt e liste civiche – ha convocato un’assemblea per analizzare insieme lo stato attuale delle cose in seguito ai recenti esiti elettori. «È importante non disperdere il capitale umano, tutte le persone che nel corso dei mesi hanno sostenuto e si sono impegnati per Rocchino Muliere», dicono gli organizzatori. L’appuntamento è alle 21.00 presso la biblioteca di via Marconi 66.