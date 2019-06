Performance tutta in rosa per i 40 anni del centro danza Borello

NOVI LIGURE – Il centro danza Borello di Novi Ligure compie quarant’anni e festeggia con una serie di appuntamenti a metà strada tra il ballo e la fotografia. Martedì, alla biblioteca di via Marconi 66, è stata inaugurata la mostra fotografica di Lucia Mondini “Oltre la parola: i linguaggi della danza”.

Stasera, venerdì 21 giugno alle 20.00, sempre in biblioteca, sarà la volta di una serata tutta al femminile con “Amaway”, acronimo di “About me, about woman, about you” (A proposito di me, della donna e di te), un laboratorio di improvvisazione in cui si intersecano fotografia, musica e coreografia. La serata vede la regia di Sonia Santagostino (fotografa) e Laura Ziccardi (coreografa) e il coinvolgimento di quattro ballerine: Elena Dalè, Elisa Dal Zovo, Carola Gambarini, Alessandra Menditto, e di altre due artiste, la cantante Marta Ziccardi e la pianista Chiara Romanelli.

Domenica 23 giugno, invece, sarà una giornata dedicata al Tai Chi. Al parco castello, dalle 10.00 alle 13.00, si terrà uno stage con maestro Xia Chaozhen. Nel pomeriggio, alle 16.00, si terrà una conversazione sul tema “Tai Chi in Occidente: una pratica salutare per il corpo e per la mente” con il maestro Xia Chaozhen e l’istruttrice Paola Ruzzon.