Novicanto, cambia il presidente non l'amore per la musica

NOVI LIGURE – Nuovo direttivo per Novincanto, la formazione corale nata nel febbraio 2014 come unione di due ensemble preesistenti: quello dell’Insigne Collegiata di Novi e quello del Sacro Cuore. Presidente per il prossimo triennio è stata eletta Gabriella Riccardi, mentre nel ruolo di vicepresidente e direttore artistico è stata confermata Cecilia Lee. Diego Accili, che ha guidato finora Novincanto, passa al ruolo di consigliere insieme a Edgardo Pastore e Riccardo Guerci. Katia Magagnin è stata scelta nel ruolo di segretario, mentre Giovanna Ghiglione e Simona Merlano si occuperanno della tesoreria.

«Per me essere presidente del coro NovinCanto è un onore ma direi soprattutto un privilegio – dice Riccardi – Mi troverò a guidare un gruppo di amici accomunati dalla voglia e dall’entusiasmo di esprimere con il cantole proprie sensazioni di gioia e serenità... Un gruppo di amici che canta con il cuore creando emozioni. Il coro è passione, entusiasmo ma soprattutto amicizia vera e profonda. Voglio ringraziare il presidente uscente Diego Accili per l’ottimo lavoro svolto fino a oggi, i consiglieri tutti e colei che è l’artefice di questo bel sodalizio, la nostra direttrice Cecilia Lee, persona speciale ed artista capace: senza di lei non ci sarebbe NovinCanto».

«Lascio Novincanto in ottime mani – commenta Accili – Nato come coro parrocchiale, siamo riusciti a portare questa formazione musicale anche a festival internazionali. Dopo un lungo periodo alla presidenza, è giusto che ci sia un avvicendamento, anche per evitare conflitti di interessi con il mio ruolo nella nuova giunta comunale».