"Donare un sogno a un bimbo" per i vent'anni dei giovani Rotary

NOVI LIGURE – Vent’anni di Rotaract Gavi-Libarna: ieri a Villa Pomela il club ha celebrato i primi due decenni di attività con una manifestazione a cui hanno partecipato le massime cariche dei Rotary e dei Rotaract del Distretto 2032 e le autorità di Gavi, Arquata Scrivia e Novi Ligure. Un incontro conviviale per ricordare lo spirito di servizio che contraddistingue l’associazione e l’attività svolta sul territorio dal 1999 a oggi.

Lorenzo Robino, presidente del Rotaract Gavi-Libarna, afferma: «È un onore essere alla guida di questo club in un momento così importante. Quest’anno il progetto distrettuale a cui abbiamo aderito è “Donare un sogno a un bambino”. I fondi raccolti con i service sono stati destinati e verranno destinati alla realizzazione del sogno di bambini, della nostra zona, che presentano particolari problematiche. Inoltre, in accordo con l’ospedale pediatrico di Alessandria e con l’istituto Giannina Gaslini, ogni club o socio del Distretto può impegnarsi per realizzare il sogno di un bambino ricoverato presso queste strutture. Quest’anno, grazie al nostro lavoro, già sette bambini sono stati resi felici».

«“Donare un sogno a un bambino” – continua Robino – è un progetto che mi sta molto a cuore. Poter scorgere la gioia negli occhi di un bambino che ha visto realizzato il suo sogno è impagabile». Il Rotaract è un’associazione presente in tutto il mondo che coinvolge giovani dai 18 ai 30 anni, afferente al Rotary. I Rotaractiani utilizzano il proprio tempo libero per lavorare a progetti di servizio mettendo a disposizione degli altri e del territorio le proprie competenze e capacità. Comunicazione, collaborazione, fiducia, servizio e determinazione sono i valori che animano lo spirito del club e che alimentano la voglia, per tutti i componenti del gruppo, di raggiungere sempre gli obiettivi prefissati.