Un tuffo in piscina per scampare alla calura: prezzi e orari

NOVI LIGURE — Le previsioni meteo indicano che sul Piemonte sta per scoppiare una bolla di caldo africano, con temperature sopra i 35 gradi in pianura. Un tuffo in piscina è quello che ci vuole per combattere la calura. A Novi Ligure, la piscina è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, al sabato e alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 Il costo di ingresso è di 8,80 euro per il biglietto giornaliero, di 7 euro per il pomeridiano, di 5,80 per la pausa pranzo 5,80 euro e di 4,20 per la chiusura (a partire dalle 17.00). La piscina di Gavi è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, il biglietto giornaliero è di 5,50 per i residenti e di 6,50 per i non residenti; nei giorni festivi il biglietto sale a 7 euro per i residenti e di 8 euro per i non residenti.

Ad Arquata Scrivia la piscina è aperta dalle 9.30 alle 19.00; il biglietto giornaliero è di 8,80 euro, il pomeridiano di 7 euro (per i residenti sconto del 10 per cento). Al parco acquatico Bolle Blu di Borghetto Borbera è aperto dalle 10.00 alle 19.00 Il costo del biglietto festivo è di 19 euro, che scende a 15,50 per il pomeridiano. A Capriata d’Orba, il biglietto festivo è di 11 euro (9 euro per il pomeridiano).