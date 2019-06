Festa dell'Unità, domani al via la kermesse del Pd

NOVI LIGURE — Domani apre a Novi Ligure la Festa dell’Unità, organizzata dal Partito Democratico. L’appuntamento, come da tradizione ormai da diversi anni a questa parte, è gli spazi adiacenti allo stadio Girardengo. La festa andrà avanti dal 27 giugno al 9 luglio. Per gli amanti dell’enogastronomia, la festa proporrà piatti a base di carne, pesce e cucina del territorio e american bar con cocktail, birre e stuzzicheria. Sul fronte musicale, ci sarà il ballo liscio, l’animazione latinoamericana e il piano bar.

Il programma delle orchestre per la prima settimana prevede: giovedì 27 giugno Paolo Bagnasco, venerdì 28 Marco di Radio Zeta, sabato 29 Leo, domenica 30 Nunzia Tulipano. La seconda settimana si aprirà lunedì 1° luglio con il tributo ai Nomadi della band Ala Nomade. Martedì 2 si torna al liscio con Valentina Valenti, mercoledì 3 Fisarmonicando by Marco, giovedì 4 orchestra Alida, venerdì 5 sarà la volta della voce di Al Rangone, sabato 6 Mondo di Notte, domenica 7 Lillo Baroni. Gli ultimi due giorni saranno in compagnia dell’orchestra spettacolo Oscar e Valentina (lunedì 8 luglio) e della fisarmonica di Paolo Bagnasco (martedì 9).