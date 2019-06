Weekend "in bianco" con il White Festival dei Lions

NOVI LIGURE — Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Novi White Festival, promosso da Lions e Leo Club, con appuntamenti fino a domenica 30 giugno nel “salotto” di piazza Dellepiane.

Questa sera, venerdì 28 giugno, sarà la volta della Silent Disco. I ragazzi avranno a disposizione, a partire dalle 23.00, trecento cuffie con tre canali di ricezione: Ep Dj con Hip-Hop/Reggeaton; Dj plug con tech-house/tecno e Padu Dj con dance/commerciale. Vocalist della serata: Davide Guerra.

Domani, sabato 29 giugno, toccherà al teatro con “Indovina chi viene a cena”, riduzione teatrale della sceneggiatura cinematografica a cura dell’attore novese Alberto Basaluzzo. L’evento è in collaborazione con il Centro Aias di Novi.

Domenica 30 giugno si potrà partecipare all’evento clou del festival, con il White Dinner, la “cena in bianco”. In piazza Collegiata i Lions metteranno a disposizione tavoli che dovranno essere allestiti con tovaglie, piatti, bicchieri e pietanze total white. Anche l’abbigliamento dei partecipanti dovrà essere bianco, in linea con il tema della serata. La cena avrà inizio alle 21.00. È previsto anche l’intrattenimento con i ragazzi di Pazzanimazione.