Coppi e i miti della bici: canzoni per rivivere le imprese

POZZOLO FORMIGARO — Una serata tutta dedicata ai grandi miti della bici e in particolare a Fausto Coppi: la organizza per venerdì 5 luglio l’associazione culturale La Frascheta. L’appuntamento è alle 21.00 presso l’area spettacoli della proloco, a Bettole. Nel corso della serata verrà presentato un percorso composto da letture, canzoni e proiezioni riguardanti la storia del Campionissimo Fausto Coppi a cento anni dalla sua nascita, dei suoi gregari più importanti, come Sandrino Carrea, e di campioni locali come Secondo Barisone, Ettore Milano e altri.

Alle loro storie si intreccerà il racconto della gloriosa squadra ciclistica della Siof, storica azienda pozzolese, che tante vittorie ha raccolto nel nobile sport delle due ruote. All’appuntamento parteciperà anche Faustino Coppi, che presenterà il libro di memorie dedicato al padre. I racconti saranno intervallati da momenti musicali, nei quali gli artisti Donatello, Giancarla Guerra e Alfio Contarino interpreteranno alcune delle canzoni più famose dedicate al mondo della bici, da “Bellezze in bicicletta” a “Bartali”, da “Coppi” a “Passa la Milano-Sanremo”… Gli intermezzi musicali saranno accompagnati dalla proiezione di filmati relativi ai campioni citati nei testi.

Nel salone adiacente, infine, sarà allestita la mostra fotografica “I portacolori della Siof”, realizzata da Mario Didier nel 2017 e gentilmente concessa dalla Camera di Commercio di Alessandria, con la partecipazione della Fondazione del Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo e del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.

In apertura della serata saranno presentati i libri “I portacolori della Siof, ricordi di valorosi ciclisti dimenticati” ed “Eterno Fausto”, scritti rispettivamente da Luciana Rota e Mimma Caligaris, giornaliste sportive molto legate al ciclismo. L’appuntamento è realizzato in concomitanza dell’arrivo del Giro d’Italia femminile a Castellania e si preannuncia come una serata irrinunciabile per tutti gli appassionati di ciclismo. L’ingresso è libero.