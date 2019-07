Compra l'auto online, ma è una truffa: perde oltre mille euro

VIGNOLE BORBERA — Era convinto di aver trovato l’auto adatta e per averla aveva versato una caparra di 1.100 euro. L’annuncio che aveva visto su internet però era falso, e così a un ignaro 47enne di Vignole Borbera non è rimasto altro che presentare una denuncia ai carabinieri. Grazie a diversi accertamenti, i militari sono riusciti a risalire a G. M., un palermitano di 22 anni residente in provincia di Reggio Emilia, che è stato denunciato per truffa.

Una coppia di Novi Ligure invece è stata denunciata a piede libero per rifiuto di fornire le proprie generalità. I carabinieri erano intervenuti a casa di P. G., 45 anni, e S. G., 47, perché al 112 era stata segnalata una lite all’interno dell’abitazione. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, i due si sono rifiutati con fermezza e sono stati quindi accompagnati in comando, identificati e denunciati.