Alla scoperta dei propri avi: in biblioteca i segreti della genealogia

NOVI LIGURE — A chi non è mai venuta la curiosità di scoprire le storie dei propri avi, di ricostruire parentele e legami? Di questo si occupa la disciplina della genealogia e i suoi segreti verranno svelati oggi, giovedì 4 luglio alle 18.30, dal ricercatore Mauro Molinari, in biblioteca a Novi Ligure (via Marconi 66).

Molinari presenterà “Manuale di genealogia”, un volume rivolto a chiunque desideri cimentarsi in un lavoro contemporaneamente di ricerca attiva e a contatto diretto con tradizioni e radici. Il saggio si articola in una parte sulla storia della genealogia attraverso i secoli e in un’appendice che illustra il modus operandi del genealogista.

Mauro Molinari è nato a Genova, dove si è laureato in Scienze Geologiche. Ha lavorato presso Montedison ed Eni, come responsabile del Servizio Geologico di Agip Petroli e ha collaborato a numerose pubblicazioni scientifiche e brevetti. Da quando è in pensione è tornato a occuparsi di ricerche di storia locale con numerose pubblicazioni su riviste storiche del Basso Piemonte. Dal 2008 si interessa di ricerca storica familiare e genealogia.