Note sotto le stelle con Novincanto e la banda di Pozzolo

POZZOLO FORMIGARO — Note stellate stasera, giovedì 4 luglio, nella corte del castello di Pozzolo Formigaro dove il coro Novincanto eseguirà un repertorio di musica pop, con alcune delle più belle colonne sonore da film. L’ensemble sarà diretto dalla maestra Hyo In Cecilia Lee e accompagnato al pianoforte dal maestro Gian Maria Franzin. Ospite della serata una coppia di violinisti in grado di suscitare grandi emozioni: i maestri Maria Grazia Guerra e Luca Torciani. Sarà anche l’occasione per la prima uscita da presidente di Novincanto della corista Gabriella Riccardi che ha preso il posto alla guida del consiglio direttivo di Diego Accili, nominato assessore e vicesindaco del Comune di Novi Ligure.

Ma quello di stasera non sarà l'unico appuntamento musicale della settimana. Sabato 6 luglio, alle 21.00 sempre in castello, si terrà infatti il tradizionale "Concerto d'estate" della banda musicale Romualdo Marenco di Pozzolo. Dirige il maestro Pietro Palenzona. Ingresso gratuito.