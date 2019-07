Venerdì di luglio, lo shopping serale al via con i saldi

NOVI LIGURE — Prendono il via domani a Novi Ligure i “Venerdì di luglio”. Quattro serate di shopping sotto le stelle con spettacoli, musica e divertimento. L’edizione 2019 della manifestazione coinciderà tra l’altro con l’avvio dei saldi estivi, alla mezzanotte del 5 luglio.

Domani sera il centro storico ospiterà una performance di teatro, musica e danza a cura di Show lab. Lo spettacolo che andrà in scena avrà come argomento il ciclismo e in particolare le figure di Fausto Coppi e Costante Girardengo, i Campionissimi. Le vetrine dei negozi ospiteranno gli artisti del body painting, quindi il salotto delle auto, piano bar e il concerto del coro Acqua Ciara Monferrina degli alpini di Acqui. In piazzetta Carenzi arriverà invece lo street food mentre in largo Valentina sarà possibile ascoltare i canti popolari di “Cantò antra curte” e “Gente dir paisu” e ammirare la mostra di Mamo Arte.

Il programma dei Venerdì di luglio proseguirà il 12 con il “Freestyle show” (acrobazie con le moto), il 19 con la magia del circo Togni e il 26 con lo spettacolo “Vintage & burlesque” sul palco di piazza Dellepiane insieme a concerti a tema, mercatino dell’antiquariato ed esposizioni di automobili d’epoca.