Centazzo, lo scrittore poliziotto torna a Novi con un noir

NOVI LIGURE — L’ultima fatica dello scrittore-poliziotto Roberto Centazzo sarà presentata oggi a Novi Ligure. Nell’ambito della Torre di Carta, la rassegna locale dedicata alla letteratura, alle 18.15 l’androne di Palazzo Dellepiane ospiterà l’autore de “Tutti i giorni è così”, ambientato a Cala Marina, località immaginaria delle Riviera. Un posto tranquillo, soprattutto prima che inizi la stagione estiva, quando è popolata soltanto da nonni e nipoti. Sino a quando un mattino scende dal treno a Cala Marina una donna bellissima. Da quel giorno, vita del paese è scossa, perché l’indomani il marito della donna denuncia al maresciallo la sua scomparsa...

Con l’occasione, Centazzo parlerà anche dei suoi libri sui gatti e sulla “Squadra speciale Minestrina in Brodo”. L’autore, infatti, presenterà “Il libretto rosso dei pensieri di miao” e “Mazzo e rubamazzo, squadra speciale minestrina in brodo”, entrambi pubblicati da Tea nel 2019.

Roberto Centazzo dopo la laurea in giurisprudenza si arruola in Polizia (attualmente è ispettore superiore a Savona). Esordisce nel mondo artistico nel 1991 come paroliere. Per anni continua a scrivere e sperimentare fino a quando nel 2007 vince il premio letterario “Il libro parlante” con il romanzo “Per terra ho annusato la vita”. Accanto alla scrittura, Centazzo ha ideato un programma radiofonico di successo, “Noir is Rock”, che ospita colleghi scrittori naturalmente di noir.