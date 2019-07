Ortopedia riaprirà, ma ora problemi a Ginecologia e Psichiatria

NOVI LIGURE — L'Asl ha trovato i "gettonisti" grazie al quale riaprire il reparto di Ortopedia dell'ospedale San Giacomo, a Novi Ligure. L'annuncio è stato dato stamattina dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi, in città per la riunione della giunta regionale dedicata al mondo del lavoro. «Intorno al 15-16 luglio il reparto riaprirà con 5 posti letti di ortopedia chirurgica», ha detto Icardi.

Intanto però all’ospedale di Novi Ligure altri due reparti rischiano di ritrovarsi a corto di personale, con il problema ulteriore delle ferie incombenti. In Psichiatria sono tre i medici che si apprestano a lasciare il San Giacomo per trasferirsi all’Asl 3 di Genova. A maggio si è svolto un concorso per 5 psichiatri, ma finora nessuno è ancora entrato in servizio a Novi.

Più grave la situazione del reparto di Ginecologia e Ostetricia. Il personale è ai minimi termini e al lavoro ci sono solo tre medici più il primario. Come nel caso di Ortopedia, l’Asl sta correndo ai ripari con i gettonisti: cioè liberi professionisti che lavoreranno a fattura. Nel frattempo sono stati banditi un paio di concorsi.