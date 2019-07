Un weekend di sagre dedicate ai più golosi (e non solo)

Estate e caldo sono decisamente esplosi e saranno le sagre a dominare la scena in questo primo weekend di luglio. Ma non ci saranno solo appuntamenti per i buongustai, ma spazio anche per musica, teatro e disegno.

La pro loco di Bosio, con il patrocinio della Croce Verde, presenta la 34esima sagra della lasagna: venerdì 5 e sabato 6 in piazza 1° Luglio lo stand gastronomico aprirà alle 19.00. Venerdì preserata con dj Max Mora-musica da ballo, a seguire latino e kizomba in collaborazione con la scuola di ballo Salsa In del maestro Paolo Grosso; sabato Emozioni Band, musica da ballo per tutti. Stand gastronomico al coperto.

Il centro sportivo comunale di San Cristoforo ospiterà la 34esima edizione della sagra degli anlöti föci a man, con piatti festosi e saporiti ogni sera dalle 19.00 alle 23.00. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio spazio anche alla musica con orchestra Valentina Valenti (venerdì), orchestra Enrico Cremon (sabato) e Portofino Band (domenica).

Il bufalo è certamente una carne inusuale, ma questo weekend sarà possibile assaporarla alla sagra in programma da venerdì a domenica a Frugarolo. Nello stand al coperto del piazzale Lella Lombardi, oltre alle specialità gastronomiche (il ristorante apre alle 19.30), anche musica con dj Donato, Romeo Cooperfisa e I Bamba.

Un evento particolare, una sorta di cena/picnic all'insegna dell'eleganza, il cui colore unico è il bianco. La regole sono molte semplici: i partecipanti dovranno portarsi tovaglie, piatti, posate, bicchieri e naturalmente il cibo preferito. A Francavilla Bisio ritorna “In bianco sotto il castello”, manifestazione organizzata dal Comune e dalla pro loco per sabato 6 luglio, dalle 20.30, in piazza Assuntina Lubiano. Ogni partecipante sarà protagonista di una notte magica con fantasia e originalità; animazione per bambini, musica e balli scatenati. Saranno premiati la miglior mise femminile, la miglior mise maschile, il miglior allestimento, il miglior gruppo e i migliori baby boy e baby girl. All'atto della prenotazione verranno richiesti 5 euro come quota simbolica che verrà poi devoluta in beneficenza. Info e prenotazioni: Giulio cell. 393 3312880; Martina cell. 348 6713135.

Festa particolare quella in programma sabato 6 luglio a Basaluzzo, dove la pro loco ha organizzato una serata dedicata alle leve del 9, per tutti i nati negli anni che terminano per 9. Dalle 20.00 cena su prenotazione (20 euro, bevande comprese) nella piazza Manifestazioni; a seguire musical. Per prenotazioni: cell. 333 9295777.

L'associazione culturale Roba da Streije organizza sabato 6 luglio dalle 19.30 la festa del tesseramento con apericena musicale. Appuntamento al Palavittoria di Cabella Ligure, musica di Oxegen. La tessera ha un costo di 10 euro.

Sabato 6 luglio dalle 15.00 alle 18.00 disegno naturalistico en plein air negli spazi dell'ecomuseo di cascina Moglioni (Capanne di Marcarolo). Il pomeriggio rientra nella scuola Il Pennello, nata dalla collaborazione tra l'artista Lucilla Carcano e l'ente Aree Protette Appennino Piemontese, con un'ampia offerta di corsi e laboratori rivolti ad allievi esperti o principianti, o dedicati agli studenti delle scuole del territorio. Per informazioni ed iscrizioni: www.lucillacarcano.com; bliss@lucillacarcano.it; cell. 393 4630898.

Sagra del fritto misto a Predosa: sabato 6 e domenica 7 luglio lungo l'Orba serate gastronomiche a base di specialità di pesce e di carne e agnolotti e danzanti con i dj e Noce Latina.

Domenica 7 luglio, dalle 21.00, nel centro storico di Capriata d'Orba si aggireranno gli attori del Teatro del Rimbombo per prestare volti e voce nello spettacolo “Fabula Rasa”. C'era una volta, o forse sarebbe meglio dire c'è qui e ora. I personaggi noti delle fiabe sono usciti dal libro e si aggirano tranquillamente per le vie del paese, ognuno di loro ha la sua storia da raccontare che a volte non è proprio come ce la ricordavamo.